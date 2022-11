L'attaccante ha interrotto in anticipo l'allenamento per un infortunio muscolare, come riportato da L'Equipe e RMC Sport. In dubbio non solo la sua presenza nel match d'esordio contro l'Australia: secondo i media francesi il Pallone d'Oro rischia di non poter prendere parte al Mondiale. Si attendono gli esami strumentali per precisare l'entità del problema

Il Mondiale dei campioni in carica deve ancora iniziare, ma c'è già una lunga lista di infortuni prestigiosi per la Francia. A questi rischia di doversi aggiungere anche Karim Benzema, almeno per la gara d'esordio contro l'Australia, in programma martedì 22 novembre. Il Pallone d'Oro, reduce da un infortunio muscolare (così come il connazionale Varane), ha ripreso ad allenarsi insieme ai compagni di Nazionale soltanto sabato 19 novembre, ma non ha fatto in tempo a completare la seduta, rientrando negli spogliatoi in anticipo a causa di un nuovo problema muscolare, come riportato da diverse testate francesi tra cui L'Equipe e RMC Sport. Si attendono ora gli esami strumentali per capire l'entità del danno: il timore è che l'infortunio possa essere più grave del previsto e compromettere la partecipazione dell'attaccante al torneo.