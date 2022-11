Il Ghana vola con Kudus: chi è il nuovo talento

Il talento classe 2000 di proprietà dell'Ajax incanta al Mondiale. Classico numero 10 lanciato prima punta da Schreuder, cresciuto nella Right to Dream Academy e svezzato dal Nordsjaelland, in stagione ha già segnato 10 gol, quattro dei quali in Champions League. "Come fatto da Neymar voglio ispirare umilmente le prossime generazioni" ha detto Kudus nei giorni scorsi

