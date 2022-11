Storica prima volta a Qatar 2022 : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita ai Mondiali maschili di calcio. La direttrice di gara francese, una delle tre donne arbitro presenti in questa edizione del torneo, è stata designata per dirigere la sfida decisiva del girone E tra Costa Rica e Germania , in programma giovedì 1 dicembre alle ore 20 all'AL Bayt Stadium. Frappart sarà assistita da altre due donne , la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina , mentre il quarto ufficiale sarà l'honduregno Said Martinez.

Le prime volte di Frappart

Stephanie Frappart nel corso degli anni ha scritto pagine di storia. Classe '83, nel 2009 è diventata arbitro internazionale e nel 2014 è stata la prima donna in assoluto ad arbitrare una partita professionistica di calcio maschile, il match di Ligue 2 tra Niort e Brest. Dopo aver diretto partite in tutte le competizioni nazionali e internazionali femminili, nel 2019 è diventata la prima donna ad arbitrare in Ligue 1 e nell'agosto dello stesso anno è stata scelta per dirigere la finale di Supercoppa Europea maschile tra Liverpool e Chelsea. Nel 2020 ha esordito prima in Europa League, dirigendo Leicester-Zorja nella fase a gironi, poi in Champions, arbitrando il match tra Juventus e Dinamo Kiev. A Euro 2020 è stata quarto ufficiale, ruolo ricoperto anche a Qatar 2022 in Messico-Polonia. Adesso un'altra pagina di storia: sarà la prima donna ad arbitrare ai Mondiali maschili.