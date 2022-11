Il Mondiale di Onana si è definitivamente concluso: dopo l'esclusione contro la Serbia e la sospensione legata ad alcune divergenze con il Ct Song, il portiere ha deciso di lasciare il ritiro in Qatar. Il nerazzurro farà scalo a Parigi, per poi ritornare nella sua casa in Camerun. L'Inter si radunerà venerdì 2 dicembre, ma Onana si aggregherà al gruppo in un secondo momento

Fine della telenovela. E fine del Mondiale per Onana. Lunedì 28 novembre è stata una giornata complicata per il portiere dell’Inter. In un primo momento il nerazzurro era stato escluso dalla sfida tra Camerun e Serbia per via di alcune divergenze con il Ct Rigobert Song, dovute a differenti visioni tattiche. In seguito è arrivata anche la sospensione per motivi disciplinari da parte della Federazione del Camerun, presieduta da Samuel Eto'o. Infine la decisione del portiere di lasciare definitivamente il Qatar: martedì 29 novembre Onana ha abbandonato il ritiro della propria Nazionale. L’estremo difensore nerazzurro farà scalo a Parigi, per poi ritornare nella sua casa in Camerun. L'Inter si radunerà venerdì 2 dicembre, ma Onana si aggregherà al gruppo in un secondo momento.