"Tutti devono rispettare le regole. Mondiale finito? Dipende da lui"

"Mi sono preso il rischio di lasciare fuori André Onana per motivi disciplinari - ha detto il Ct del Camerun -, ma io sono come un padre per questi giocatori e devo garantire che venga rispettata la disciplina. Tutti sono obbligati ad avere un comportamento esemplare per la crescita della squadra". Mondiale finito dunque per Onana? Pare di sì, anche se Song ha lasciato uno spiraglio: "Lui è stato uno dei portieri migliori d'Europa e la sua qualità non può essere messa in dubbio. Gli ho chiesto di aspettare - ha concluso l'allenatore -, vediamo se si comporterà secondo le nostre regole. Se continuerà con noi dipende anche da lui".