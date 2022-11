Vlahovic cerca spazio: "Serbia più unita che mai"

Per ora quello di Dusan Vlahovic è un Mondiale complicato per non dire deludente. L'attaccante della Juventus infatti ha giocato soltanto una trentina di minuti con la Serbia contro il Brasile e il suo allenatore Stojkovic durante l'ultima conferenza stampa si è detto preoccupato per le sue condizioni facendo riferimento alla pubalgia che lo ha limitato molto anche nell'ultimo periodo di serie A con la Juventus. Venerdì si gioca la partita decisiva contro la Svizzera e l'attaccante reclama spazio: "Non c'è nessun problema tra me e il mister, ho scritto (sui social) che sono sempre pronto, anche con una gamba sola, ma se è meglio per la squadra che io resti in panchina allora non c'è problema. Tutto d'accordo con il Mister. Sono pronto a fare del mio meglio affinché la Serbia vada al turno successivo. Viviamo per questo momento e non ci resta che vincere. Possiamo promettere che daremo anche più di quanto possiamo. Se sono più forti ci batteranno ma io credo in noi".