È uscito al 59' della partita con la Polonia per un fastidio al quadricipite, Scaloni: "È un giocatore importante e abbiamo preferito non rischiare". Dall'Argentina: si è svegliato all'alba per i test (solo un sovraccarico) e ha già iniziato il recupero verso gli ottavi con l'Australia

Angel Di Maria ci sarà agli ottavi contro l'Australia? È la grande domanda che ruota intorno alla Selección argentina dopo il passaggio del turno da prima in classifica. Novanta minuti con l'Arabia Saudita, poi una settantina col Messico, sempre da leader della nazionale, sua e di Leo Messi. Contro la Polonia vittoria e qualificazione, ma anche un'uscita anticipata dal campo anticipata (al 59') per un fastidio al quadricipite: "Ha sentito qualcosa, il muscolo si è indurito e abbiamo preferito cambiarlo - ha detto Scaloni nel post partita -. È un giocatore importante e non abbiamo voluto rischiare ".

Ottimismo per l'Australia

L'ottavo di finale dell'albiceleste è in programma sabato 3 dicembre, tre giorni dopo la sfida con la Polonia. L'obiettivo, ovviamente, è riaverlo subito a disposizione, lui che anche nel corso della stagione con la Juventus ha già saltato nove partite (su diciannove disponibili, tolte le due per squalifica) per guai fisici. Dall'Argentina, Olé riporta di un Di Maria sveglio all'alba per i primi test, dove sono arrivate buone notizie: nessun problema grave, solo un sovraccarico. Proprio in quel momento, mentre i suoi compagni iniziavano l'allenamento post gara, Di Maria ha iniziato il suo recupero verso l'Australia. Ce la farà? Le sole settantadue ore di tempo non giocano a suo favore ma, sicuramente, Scaloni lo aspetterà fino all'ultimo e conta di recuperarlo.