E' la Premier il campionato che finora ha portato più gol in questi mondiali. 24 reti in Qatar sono state realizzate da calciatori del campionato inglese, che vanta ben 164 giocatori di Premier convocati al mondiale. Al secondo posto di questa classifica, un po' a sorpresa, la Ligue 1: 13 gol mondiali a dispetto di "soli" 57 calciatori del campionato francese convocati. Ma tra questi ci sono Messi e Mbappè... E la Serie A? E' quinta: il campionato italiano ha 68 giocatori in Qatar, che fin qui hanno segnato 8 reti