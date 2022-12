Con la qualificazione del Giappone ai danni della Germania, tutti i continenti sono approdati per la prima volta agli ottavi di finale/seconda fase di un'edizione della Coppa del Mondo (almeno quelli in cui si può giocare a calcio). Una storica novità, una testimonianza di uno sport sempre più globalizzato dove le "cenerentole" stanno scomparendo e la competizione diventa sempre più allargata. Anche se c'è chi non gioca per il proprio continente...