Termina tra lacrime e proteste l'avventura dell'Uruguay al Mondiale, eliminata a parità di punti con la Corea del Sud per il minor numero di gol fatti. Non è bastata, infatti, la vittoria per 2-0 contro il Ghana. Da una parte il pianto di capitan Suarez, dall'altra la rabbia dei compagni di squadra che dopo il fischio finale hanno accerchiato l'arbitro, reo di non aver concesso il rigore del possibile 3-0 che avrebbe qualificato la Celeste

MONDIALI, IL TABELLONE DAGLI OTTAVI