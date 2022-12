1/10

Un gol, due assist: Dumfries è entrato in tutti e tre i gol segnati dall’Olanda nell’ottavo di finale vinto contro gli Stati Uniti per 3-1. Ma non è tutto: recuperi, passaggi decisivi, duelli vinti. L’esterno interista ha primeggiato in tantissime statistiche. Si potrebbe dire che, contro gli Stati Uniti, fosse… destino