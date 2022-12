Poco prima della partita contro l'Olanda, gli Usa hanno ricevuto un incoraggiamento molto speciale. Il presidente Joe Biden, infatti, ha pubblicato un video sul suo profilo di Twitter contente un messaggio per la nazionale statunitense. Sciarpa al collo (mentre riceve una palla dal capitano americano Tyler Adams) e parole chiare, strizzando l'occhio alla differenza linguistica tra Europa e Stati Uniti: "It's called soccer, go Usa". "Si chiama calcio, forza Usa". Un video che però non ha portato gli effetti sperati. Gli Stati Uniti, infatti, sono usciti dal Mondiale dopo aver perso per 3-1 contro l'Olanda. Un risultato che ha riempito d'orgoglio il Primo ministro Mark Rutte che ha ricondiviso il video e ci ha scherzato su: "Sorry Joe, football won", ovvero, "Scusa Joe, il calcio ha vinto". Biden risponderà?