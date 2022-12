Direttamente dal Qatar è intervenuto a Sky Javier Pastore. Il tema Argentina in primo piano ("Grandi emozioni, la gente ci crede tanto"), Messi ("sta prendendo in mano la squadra, merita il Mondiale") e il parallelo con Maradona: "Caratterialmente diversi nel trasmettere un messaggio, ma entrambi dei grandi trascinatori, determinati e con la mentalità vincente dei campioni". E su un ipotetico ritorno a Palermo (ha rescisso con l’Elche) aggiunge: "Non lo so cosa succederà, non si sa mai…". GUARDA IL VIDEO