Chi è Livakovic, il portiere croato eroe ai rigori

Solo altri due portieri nella storia dei Mondiali avevano parato tre rigori in una serie: Ricardo del Portogallo nel 2006 e il connazionale Subasic nel 2018, nell'ultimo Mondiale quando lui faceva il terzo portiere. Gioca nella Dinamo Zagabria e ha sfidato il Milan in Champions (ma Giroud gli ha segnato due volte su due dal dischetto). Chi è Livakovic: l'uomo coi rigori nel destino fin dall'esordio in nazionale LA CROAZIA VOLA AI QUARTI, GIAPPONE KO AI RIGORI

Ha ventisette anni, gioca nella Dinamo Zagabria e, proprio come cantava David Bowie, è diventato l'eroe, anche se solo per un giorno. Heroes coi guantoni che, in Croazia, non sono certo una novità. Lui ne para tre al Giappone, una volta tuffandosi verso sinistra, due verso destra. Ringrazia i compagni dalla Serie A per i gol: Vlasic (Torino), Brozovic (Inter) e Pasalic (Atalanta), ma soprattutto loro ringraziano lui per la prestazione monstre dagli undici metri. Ma chi è Dominik Livakovic? Classe 1995, un metro e ottantotto di altezza, ben distribuiti per il lungo sui metri di porta e sui rigori giapponesi, tutti calciati bassi ma non abbastanza angolati da impedire che le sue manone ci arrivassero. Cresciuto nell'NK Zagabria e passato alla ben più celebre Dinamo nel 2016: dal 2018 vince ininterrottamente il campionato da titolare. Nel 2020-21 era lui a difendere idealmente i pali della "Squadra della stagione" dell'Europa League, dove la corsa della Dinamo si era fermata ai quarti. Sempre in Europa, ma nell'anomala stagione attuale interrotta dai Mondiali invernali, ha invece sfidato il Milan due volte nei gironi di Champions, fronteggiando due rigori di Giroud, uno all'andata e uno al ritorno. Gol e gol.

L'esordio in nazionale (in amichevole) andando ai rigori E dire che il rapporto coi rigori di Livakovic non sembrava idilliaco. Partiamo dalla media, buona ma non ottima: in carriera (dati Transfermarkt) ne ha sventati 14 su 54, cioè il 25,9%. Per intenderci, un clamoroso para rigori come Samir Handanovic vanta quella del 34,7. Ma il destino, quello sì, sembrava scritto. Nel 2017 esordisce in un nazionale: sarà quella la sua unica presenza prima di diventare vice campione del mondo nel 2018 come terzo portiere della spedizione in Russia. La sua prima volta con la maglia a scacchi (che del portiere non lo è) era solo un'amichevole col Cile ma, curiosamente, anche quella partita finì con dei calci di rigori per decretare la vincitrice, pur senza nulla in palio. Risultato? Non ne para neanche uno e trionfano i sudamericani.

Il record condiviso Quindi il Mondiale, dove fa il terzo alle spalle di Lovre Kalinic e, soprattutto, del titolare di pali Danijel Subasic, quando l'eroe era stato lui. Livakovic, con la sua prova da supereroe contro il Giappone, è infatti diventato il terzo portiere nella storia dei Mondiali a parare tre rigori in una serie, dopo il portoghese Ricardo (nei quarti del Mondiale 2006 contro l'Inghilterra a Lampard, Hargreaves e Carragher) e… il croato Danijel Subasic, contro la Danimarca nel 2018. Quella volta, agli ottavi, fermò Eriksen, Schone e Jorgensen. Anche nei quarti (con la Russia) arrivò la vittoria ai rigori, nella strada che portò fino alla finale. E' ancora lunga quella della Croazia del presente che, però, da oggi ha un'arma in più in porta.