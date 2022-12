Otto anni dopo è di nuovo Olanda-Argentina nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Dalla semifinale di San Paolo al quarto di finale di Doha, posta in palio diversa, ma stessa voglia di rivincita per gli oranje. "Abbiamo un conto in sospeso con l'Argentina" ha detto il CT olandese Louis Van Gaal, presente in panchina anche quel giorno quando l'Olanda perse ai rigori. All'Arena Corinthians c'era in campo anche Leo Messi, pericolo numero uno dell'Albiceleste: "In effetti è il giocatore più pericoloso - ammette in un incontro coi media olandesi in Qatar - quello che crea più occasioni e le fa da solo, ma d'altra parte gioca poco quando l'avversario ha il possesso della palla. Ecco dove sono le nostre possibilità".