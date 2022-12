Mondiali

Grande protagonista della vittoria contro gli Stati Uniti, lui che un po’ di Stati Uniti li ha nel nome. Denzel Dumfries esce dal campo con numeri straordinari, frutto di una prestazione individuale che avrà fatto felici anche i tifosi dell’Inter. Eppure Gosens, suo compagno in nerazzurro, lo prende in giro…

Un gol, due assist: Dumfries è entrato in tutti e tre i gol segnati dall’Olanda nell’ottavo di finale vinto contro gli Stati Uniti per 3-1. Ma non è tutto: recuperi, passaggi decisivi, duelli vinti. L’esterno interista ha primeggiato in tantissime statistiche. Si potrebbe dire che, contro gli Stati Uniti, fosse… destino