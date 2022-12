Il ct iberico dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano del Marocco: "Devo assimilare questa delusione, non è il momento di parlare del mio futuro. Resterei a vita, ma devo prendere la decisione migliore per me e la squadra"

Delusione e incertezza. Sono i sentimenti provati da Luis Enrique dopo l'eliminazione della sua Spagna dal Mondiale, fuori agli ottavi contro il Marocco. Un'uscita di scena anticipata che rischia di segnare il futuro del CT sulla panchina della Roja: "Non è questo il momento di parlare del mio futuro - ha detto Luis Enrique nel post partita - Mi trovo molto bene in Federazione e, se dipendesse da me per l'amore che ho ricevuto, continuerei per il resto della mia vita, ma devo prendere la decisione migliore per me e la squadra. La prossima settimana parlerò con il presidente della Federcalcio Rubiales, dobbiamo assimilare questa delusione e gestirla nel migliore dei modi".