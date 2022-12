L'attenzione dell'Inter è rivolta anche al Qatar dove Lautaro Martinez è impegnato al Mondiale con l'Argentina. Ha giocato due partite da titolare (Arabia Saudita, durante la quale gli sono state annullate due reti, e Messico) e due da subentrato (Polonia e Australia), ma finora non è andato ancora a segno. Un bilancio al di sotto delle aspettative, dovuto probabilmente anche ai guai fisici. Il suo agente Alejandro Camano ha parlato del suo rendimento ai microfoni di Radio La Red: "Lautaro è arrivato ai Mondiali con un forte dolore alla caviglia. Per ogni partita che ha giocato, ha dovuto fare infiltrazioni di antidolorifici. Finora mi ha detto che non voleva se ne parlasse. Sta lavorando sodo per far sparire quel dolore e non appena ciò accadrà, volerà in campo". La concorrenza di Alvarez non è un problema. "È una situazione da cui trovano entrambi giovamento. Contrariamente a quanto si possa credere la competizione per essere preferiti al compagno fa bene, sia a Julian sia a Lautaro".