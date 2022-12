Una buona e una cattiva notizia per l'Albiceleste in vista dei quarti di finale contro l'Olanda. Di Maria è recuperato e ha ripreso a lavorare in gruppo dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori contro l'Australia: sarà a disposizione di Scaloni, che però è in apprensione per le condizioni di De Paul. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare e ha svolto lavoro differenziato: è in dubbio per la sfida agli Oranje

Una buona notizia e un campanello d'allarme per l' Argentina in vista dei quarti di finale dei Mondiali contro l' Olanda . Per la gara in programma venerdì 9 dicembre alle 20, il Ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni avrà nuovamente a disposizione Angel Di Maria . Il Fideo, uscito per un problema muscolare al quadricipite nel corso della terza partita della fase a gironi contro la Polonia, dopo aver saltato il match degli ottavi di finale con l'Australia è recuperato ed ha ripreso a lavorare con il resto dei compagni . Contro gli Oranje, dunque, potrebbe andare in campo dall'inizio in attacco insieme a Messi e Julian Alvarez, che ha ormai scalzato Lautaro Martinez, alle prese con un problema alla caviglia.

Problemi muscolari per De Paul: in dubbio per l'Olanda

Se può sorridere per il recupero di Di Maria, Scaloni in queste ore è in apprensione per le condizioni di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell'Atletico Madrid, uno degli insostituibili dell'allenatore, ha accusato un problema al muscolo posteriore della coscia e ha svolto lavoro differenziato. Il giocatore è dunque in dubbio per la partita contro l'Olanda, decisiva per il prosieguo del Mondiale dell'Argentina: in caso di passaggio del turno e di contestuale vittoria del Brasile contro la Croazia, l'Albiceleste troverebbe proprio la Seleçao in semifinale in un incrocio che nella fase ad eliminazione diretta di una Coppa del Mondo manca da 32 anni.