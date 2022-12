La Germania non cambia: avanti con Hansi Flick in panchina. È questa la decisione presa dalla Federcalcio tedesca dopo l'incontro che si è svolto in giornata tra il presidente della DFB, Bernd Neuendorf, e il commissario tecnico tedesco, reduce dall'eliminaziona alla fase a gironi del Mondiale. Nonostante il risultato deludente, le parti hanno deciso di proseguire insieme fino al 2024, anno in cui la Germania ospiterà il prossimo Europeo. "Abbiamo fiducia in Flick - ha spiegato il presidente della DFB Neuendorf - Siamo convinti che l'Europeo 2024 nel nostro paese rappresenti una grande opportunità per il calcio in Germania. Il nostro obiettivo è trasformare questo torneo in un successo sportivo".