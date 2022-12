Eden Hazard dà l'addio alla nazionale pochi giorni dopo l'eliminazione del Belgio dai Mondiali. "Oggi si volta pagina. Grazie per il vostro amore. Grazie per il vostro impareggiabile supporto. Grazie per tutta questa felicità condivisa dal 2008. Ho deciso di porre fine alla mia carriera internazionale . La nuova generazione è pronta. Mi mancherete", ha scritto su Instagram. La nazionale gli ha augurato il meglio, pubblicando un messaggio su Twitter, dove si legge: "Ti auguro il meglio, capitano".

I numeri col Belgio

Hazard, a soli 31 anni, lascia la nazionale belga dopo la delusione in Qatar con 126 presenze e 33 reti all'attivo, al secondo posto all-time della classifica marcatori alle spalle del solo Romelu Lukaku. Hazard, in rosa dal 2008, non è però riuscito a portare a casa un trofeo, limitandosi al terzo posto ai Mondiali del 2018. Zero gol e zero assist in Qatar certificano la sua esperienza deludente e quella della sua nazionale.