Mondiali complicati e finiti male per Lukaku e per il Belgio: è arrivata l'eliminazione dopo il pari senza reti contro la Croazia. L'attaccante dell'Inter in lacrime e con il rimpianto di aver fallito almeno due grandi occasioni da gol. Alla fine del match sono arrivate anche le dimissioni del Ct Roberto Martinez

BELGIO FUORI DAL MONDIALE, IL CT MARTINEZ SI DIMETTE