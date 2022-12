Contro la Corea del Sud ha segnato il suo primo gol ai Mondiali, una rete - quella di Vinicius Junior - che ha aperto lo 'show' del Brasile nella sfida degli ottavi, vinta 4-1 dalla Nazionale di Tite che, venerdì pomeriggio, affronterà la Croazia a Doha per un posto in semifinale. Il 22enne attaccante del Real Madrid - che ha deciso l'ultima finale di Champions con il Liverpool - ha parlato in conferenza stampa e ha speso anche delle belle parole per Carlo Ancelotti, suo allenatore alle Merengues. "È simile a Tite - ha spiegato Vinicius - mi aiuta molto, mi dà l'affetto e la fiducia di cui ho bisogno, è come un padre per me". Nel corso dell'incontro con i giornalisti anche un episodio curioso e un po' spiacevole: un gatto si è arrampicato sul tavolo, accolto con il sorriso dall'attaccante brasiliano. Ma dopo qualche secondo, il felino è stato bruscamente lanciato sul pavimento dall'addetto stampa sorprendendo per un attimo anche il giovane campione della Seleção, che ha chiuso l'accaduto con una fragorosa risata.