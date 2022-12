Festa Marocco a Milano, un accoltellato non grave

E' successo in corso Buenos Aires, all'altezza di viale Tunisia, dove i tifosi marocchini di Milano si erano radunati per festeggiare la storica qualificazione alle semifinali di Qatar 2022

Un uomo di origine nordafricana è stato accoltellato al collo durante i festeggiamenti a Milano per la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai quarti di finale del Mondiale Qatar 2022. E' successo in corso Buenos Aires, all'altezza di viale Tunisia, dove i tifosi marocchini si sono concentrati. A quanto riferito da uno dei presenti, sembra che la vittima sia stata aggredita mentre cercava di sedare una discussione tra altri due uomini. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 in ambulanza, è stato portato in pronto soccorso in codice giallo.

Festa grande a Milano

Centinaia di persone si sono riversate in centro e soprattutto in corso Buenos Aires, dove il traffico delle auto è stato deviato. Festeggiamenti simili a quelli avvenuti dopo la vittoria sulla Spagna. La Questura segnala, in particolare, circa 600-700 persone partite da via Panfilo Castaldi e più di cento in piazza Oberdan verso Porta Venezia. Fumogeni, petardi, fuochi di artificio, tamburi, canti e balli e in più tante bandiere nazionali e molte persone che indossano le magliette dei beniamini della propria squadra. Vicino a Porta Venezia i blindati della Polizia e gli agenti in tenuta anti sommossa bloccano la strada. La stessa cosa avviene all'altezza di piazza Lima dove blindati e agenti bloccano la strada per impedire ai tifosi di procedere.