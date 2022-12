Mondiali, il programma delle partite di oggi

Seconda e ultima giornata dei quarti di finale del Mondiale qatariota. Oggi, sabato 10 dicembre, sono in programma le altre due gare che permetteranno di definire il quadro completo delle semifinali: Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia. La vera sorpresa del Mondiale è il Marocco, che agli ottavi ha eliminato la Spagna avendo la meglio ai calci di rigore. Protagonista della sfida è stato il portiere del Siviglia Bono, che ha neutralizzato tre calci di rigore. Vittoria più agevole, invece, per il Portogallo che si è imposto 6-1 con la Svizzera: protagonista della gara è stato Goncalo Ramos, che ha preso il posto di Cristiano Ronaldo mettendo a segno una tripletta. Vittorie in scioltezza anche per Francia e Inghilterra. La nazionale transalpina si è imposta 3-1 con la Polonia grazie a uno strepitoso Mbappè. La nazionale dei Tre Leoni, invece, ha battuo 3-0 il Senegal grazie alle reti di Henderson, Kane e Saka.