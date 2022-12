Il nazionale francese, fermo per infortunio, ha postato un messaggio di sostegno via social ai compagni che sono a caccia del secondo titolo mondiale consecutivo

"Andiamo ragazzi, altre due partite. Ci siamo quasi... sono con voi. Vamonos". E' il messaggio di sostegno che, via social, Karim Benzema ha inviato ai compagni di nazionale che sono a caccia del secondo titolo mondiale consecutivo. Il testo è accompagnato da un fotomontaggio della federazione francese dove compaiono Tchouaméni, Griezmann e Giroud. Infortunatosi in allenamento pochi giorni prima dell'esordio dei Blues ai Mondiali, l'attaccante del Real Madrid non si era ancora fatto vivo pubblicamente dopo la sua partenza dal Qatar, a differenza di altri giocatori come Pogba, Maignan o Kimpembe.