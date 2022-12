Southgate: "Sono combattuto se restare ct"

Dopo l’eliminazione dal mondiale in Qatar, il futuro del ct Gareth Southgate non è ancora deciso. Il commissario tecnico inglese non ha ancora chiarito se resterà alla guida della nazionale dei Tre Leoni e -come riporta la BBC- si dice “combattuto” riguardo all’eventuale proseguimento della sua avventura sulla panchina dell’Inghilterra. “Gran parte gli ultimi 18 mesi sono stati difficili -le parole di Southgate- Devo pensare a riflettere, non voglio passare quattro, cinque mesi a pensare di aver fatto la scelta sbagliata. È troppo importante”.