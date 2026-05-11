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Argentina, i pre-convocati di Scaloni per i Mondiali 2026: out Dybala, c'è Messi

Mondiali

Sono 55 i giocatori pre-convocati da Scaloni per il Mondiale: 6 arrivano dalla Serie A, ma tra di loro non c'è Dybala. Non può mancare, invece, Messi: l'elenco completo

CHI RISCHIA DI SALTARE IL MONDIALE PER INFORTUNIO

Aspettando l'epilogo dei campionati, continua il conto alla rovescia verso l'inizio del Mondiale 2026. A un mese dall'inizio della competizione, Lionel Scaloni ha diramato la lista dei pre-convocati dell'Argentina: ben 55 i nomi nell'elenco del Ct argentino (la metà dei quali sarà tagliata per la lista ufficiale) tra i quali c'è Lionel Messi ma non Paulo Dybala, tornato da pochi giorni a giocare la Roma dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio che lo hanno tenuto fuori per diversi mesi. Sono 6, invece, i giocatori della Serie A presenti: Paz e Perrone del Como, Lautaro dell'Inter, Soulé della Roma, Castro del Bologna e Pellegrino del Parma. Ecco la lista completa.

La lista dei pre-convocati di Scaloni:

  • Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • Geronimo Rulli (Marsiglia)
  • Juan Musso (Atletico Madrid)
  • Walter Benitez (Crystal Palace)
  • Facundo Cambeses (Racing Club)
  • Santiago Beltran (River Plate)
  • Agustin Giay (Palmeiras)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atletico Madrid)
  • Nicolas Capaldo (Amburgo)
  • Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)
  • Lucas Martinez Quarta (River Plate)
  • Marcos Senesi (Bournemounth)
  • Lisandro Martinez (Manchester United)
  • Nicolas Otamendi (Benfica)
  • German Pezzella (River Plate)
  • Leonardo Balerdi (Marsiglia)
  • Cristian Romero (Tottenham) 
  • Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)
  • Zaid Romero (Getafe)
  • Facundo Medina (Marsiglia) 
  • Marcos Acuna (River Plate)
  • Nicolas Tagliafico (Lione) 
  • Gabriel Rojas (Racing Club)
  • Maximo Perrone (Como)
  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Guido Rodriguez (Valencia)
  • Anibal Moreno (River Plate)
  • Milton Delgado (Boca Juniors)
  • Alan Varela (Porto)
  • Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Enzo Fernandez (Chelsea)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Betis)
  • Nicolas Dominguez (Nottingham Forest)
  • Emiliano Buendia (Aston Villa)
  • Valentin Barco (Strasburgo) 
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nico Paz (Como)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Thiago Almada (Atletico Madrid)
  • Tomas Aranda (Boca Juniors)
  • Nico Gonzalez (Atletico Madrid)
  • Alejandro Garnacho (Chelsea)
  • Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
  • Matias Soulé (Roma)
  • Claudio Echeverri (Girona) 
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Santiago Castro (Bologna)
  • Lautaro Martinez (Inter) 
  • José Manuel Lopez (Palmeiras)
  • Julian Alvarez (Atletico Madrid)
  • Mateo Pellegrino (Parma)

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