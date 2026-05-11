Aspettando l'epilogo dei campionati, continua il conto alla rovescia verso l'inizio del Mondiale 2026. A un mese dall'inizio della competizione, Lionel Scaloni ha diramato la lista dei pre-convocati dell'Argentina: ben 55 i nomi nell'elenco del Ct argentino (la metà dei quali sarà tagliata per la lista ufficiale) tra i quali c'è Lionel Messi ma non Paulo Dybala, tornato da pochi giorni a giocare la Roma dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio che lo hanno tenuto fuori per diversi mesi. Sono 6, invece, i giocatori della Serie A presenti: Paz e Perrone del Como, Lautaro dell'Inter, Soulé della Roma, Castro del Bologna e Pellegrino del Parma. Ecco la lista completa.