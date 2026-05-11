Sono 55 i giocatori pre-convocati da Scaloni per il Mondiale: 6 arrivano dalla Serie A, ma tra di loro non c'è Dybala. Non può mancare, invece, Messi: l'elenco completo
Aspettando l'epilogo dei campionati, continua il conto alla rovescia verso l'inizio del Mondiale 2026. A un mese dall'inizio della competizione, Lionel Scaloni ha diramato la lista dei pre-convocati dell'Argentina: ben 55 i nomi nell'elenco del Ct argentino (la metà dei quali sarà tagliata per la lista ufficiale) tra i quali c'è Lionel Messi ma non Paulo Dybala, tornato da pochi giorni a giocare la Roma dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio che lo hanno tenuto fuori per diversi mesi. Sono 6, invece, i giocatori della Serie A presenti: Paz e Perrone del Como, Lautaro dell'Inter, Soulé della Roma, Castro del Bologna e Pellegrino del Parma. Ecco la lista completa.
La lista dei pre-convocati di Scaloni:
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
- Geronimo Rulli (Marsiglia)
- Juan Musso (Atletico Madrid)
- Walter Benitez (Crystal Palace)
- Facundo Cambeses (Racing Club)
- Santiago Beltran (River Plate)
- Agustin Giay (Palmeiras)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Nahuel Molina (Atletico Madrid)
- Nicolas Capaldo (Amburgo)
- Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)
- Lucas Martinez Quarta (River Plate)
- Marcos Senesi (Bournemounth)
- Lisandro Martinez (Manchester United)
- Nicolas Otamendi (Benfica)
- German Pezzella (River Plate)
- Leonardo Balerdi (Marsiglia)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)
- Zaid Romero (Getafe)
- Facundo Medina (Marsiglia)
- Marcos Acuna (River Plate)
- Nicolas Tagliafico (Lione)
- Gabriel Rojas (Racing Club)
- Maximo Perrone (Como)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Guido Rodriguez (Valencia)
- Anibal Moreno (River Plate)
- Milton Delgado (Boca Juniors)
- Alan Varela (Porto)
- Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Enzo Fernandez (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Giovani Lo Celso (Betis)
- Nicolas Dominguez (Nottingham Forest)
- Emiliano Buendia (Aston Villa)
- Valentin Barco (Strasburgo)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nico Paz (Como)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Thiago Almada (Atletico Madrid)
- Tomas Aranda (Boca Juniors)
- Nico Gonzalez (Atletico Madrid)
- Alejandro Garnacho (Chelsea)
- Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
- Matias Soulé (Roma)
- Claudio Echeverri (Girona)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Santiago Castro (Bologna)
- Lautaro Martinez (Inter)
- José Manuel Lopez (Palmeiras)
- Julian Alvarez (Atletico Madrid)
- Mateo Pellegrino (Parma)