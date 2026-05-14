Carlo Ancelotti ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Brasile fino ai Mondiali del 2030: "Dal primo minuto ho capito cosa significa il calcio per questo Paese, da un anno stiamo lavorando per riportare la Nazionale brasiliana in cima al mondo". Il presidente della Cbf, Samir Xaud: "Questo è un giorno storico per il calcio brasiliano, il rinnovo di Ancelotti rappresenta un ulteriore passo per il nostro progetto" TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AL MONDIALE 2026

La Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti fino ai Mondiali del 2030, confermando l’allenatore italiano alla guida della Seleção per un intero ciclo mondiale. L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale della Cbf: "La permanenza di Ancelotti alla guida della Nazionale brasiliana riflette non solo il sostegno della Cbf al lavoro svolto dall'allenatore, ma anche la fiducia da lui conquistata presso la rosa e la tifoseria brasiliana sin dal suo arrivo, alla fine di maggio 2025. Da quando ha assunto l'incarico, Ancelotti è diventato un elemento centrale nel rafforzamento del calcio brasiliano, lavorando in modo congiunto con varie aree della Cbf e consolidando una relazione segnata da identificazione, lavoro di eccellenza e stabilità".

Ancelotti: "Vogliamo più vittorie, più tempo, più lavoro" Ancelotti ha commentato il suo rinnovo attraverso il sito ufficiale della Cbf: "Un anno fa sono arrivato in Brasile. Dal primo minuto, ho capito cosa significa il calcio per questo Paese. Da un anno, stiamo lavorando per riportare la Nazionale Brasiliana in cima al mondo. Ma la Cbf e io vogliamo di più. Più vittorie, più tempo, più lavoro. Siamo molto felici di annunciare che continueremo insieme per altri quattro anni. Andremo avanti insieme fino alla Coppa del Mondo del 2030. Voglio ringraziare la Cbf per la fiducia. Grazie, Brasile, per la calorosa accoglienza e per tutto l'affetto".

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