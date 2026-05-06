Squalificato 6 giornate dalla Uefa per insulti omofobi a Vinicius in Benfica-Real Madrid di Champions dello scorso 17 febbraio, Gianluca Prestianni sconterà il resto della sanzione (due turni, tre sono sospesi con la condizionale per due anni) durante i Mondiali se sarà convocato dall'Argentina. Lo ha annunciato la Fifa, che ha deciso di estendere il provvedimento a livello internazionale

A distanza di 78 giorni dall'episodio al Da Luz, fa ancora discutere il caso Prestianni-Vinicius . Dobbiamo tornare allo scorso 17 febbraio quando, durante Benfica-Real Madrid di Champions, l'attaccante argentino era stato indicato come protagonista di insulti omofobi (e non razzisti come specificato dalla Uefa) rivolti al giocatore del Real Madrid coprendosi la maglia con la bocca. Proprio la Uefa aveva deciso successivamente di squalificare Prestianni per 6 giornate , tre delle quali erano "soggette a una condizionale di due anni a partire dalla data della presente decisione" come riportato nel comunicato. Nella stessa nota, si indicava come la sanzione riguardasse "partite ufficiali di club Uefa e/o della Nazionale per le quali sarebbe altrimenti idoneo a giocare". Proprio su questa tema, è arrivata anche la decisione della Fifa che ha ufficializzato l'estensione della squalifica a livello mondiale . Tradotto: se convocato dall'Argentina, Prestianni non potrebbe giocare le prime due partite ai Mondiali .

Out contro Algeria e Austria se convocato

Già, perché il 20enne argentino aveva già scontato con una sospensione provvisoria il ritorno contro il Real Madrid visto che l'indagine era in corso. E se metà delle giornate (tre) sono sospese per i prossimi due anni, i restanti due turni di squalifica lo costringerebbero a saltare Algeria (17 giugno) e Austria (22 giugno). Se presente tra i convocati di Scaloni, dunque, Prestianni tornerebbe a disposizione per la terza e ultima partite del girone contro la Giordania (28 giugno). Da sottolineare come il giocatore abbia disputato una sola gara con la maglia dell'Argentina (14 novembre contro l'Angola), ma era stato aggregato per le ultime amichevoli contro Mauritania (28 marzo) e Zambia (1 aprile). Lo stesso Prestianni, infine, potrebbe prendere parte all'amichevole pre-mondiale con l'Honduras perché la squalifica viene applicata solo alle partite Uefa e a quelle ufficiali della Fifa.