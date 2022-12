Dopo la festa per la vittoria del Marocco contro il Portogallo, che ha permesso alla nazionale africana di raggiungere le semifinali del Mondiale in Qatar, anche a La Spezia come in tante città italiane (e non solo) è scoppiata la festa. Al termine delle celebrazioni i tifosi marocchini hanno pulito Piazza Garibaldi. Una scena che ha ricordato l'atteggiamento dei colleghi giapponesi sugli spalti degli stadi al termine delle partite