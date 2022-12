Dopo le panchine con il suo Portogallo , le lacrime per l’eliminazione in Qatar , la delusione per il sogno mondiale definitivamente svanito raccontata sui social, Cristiano Ronaldo ha almeno un motivo per sorridere. Tra le migliaia e migliaia di commenti sotto all’ultimo post su Instagram di CR7, sotto a quelli di Lebron, Pelé e tanti altri big dello sport e non, infatti, ce n’è uno che non passa inosservato. E vale molto più di altri. Nessuna parola, solo tre emoticon. Eppure quel commento senza parole ha ottenuto ben un milione di like. La firma dell’autore è prestigiosa ed è quella di Kylian Mbappé . E vale un’investitura.

Mondiali, il messaggio di Mbappé a CR7

Piuttosto facile l’interpretazione del messaggio, partendo dal primo emoticon: una corona, cioè il simbolo per eccellenza di un re. Come Cristiano deve apparire a Kylian, che da bambino aveva il poster del portoghese nella sua cameretta. Secondo emoji: due mani che ringraziano. Come a omaggiare il campione per tutto quello che ha fatto in carriera, e pazienza per la vittoria mondiale mancata definitivamente. Resta un grande. Anzi, il più grande, secondo il francese. Perchè l’ultimo simboletto è proprio la capra. In inglese, come è noto, GOAT, che è anche acronimo di Greatest of all time, cioè il più grande di tutti i tempi. Firmato, da notare sempre, Mbappé. Con buona pace di tutti gli altri, compreso quel Messi che il fuoriclasse francese potrebbe ritrovarsi in finale in Qatar. È solo un commento a un post su Instagram, ma Kylian ha espresso la sua preferenza. Il più grande è CR7. Messi può ancora dimostrare che non è così. Magari, proprio contro Mbappé.