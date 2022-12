In Qatar arriva anche Paul Pogba. Non di persona, non in campo, ma nel messaggio lasciato alla nazionale di Deschamps durante una videochiamata con l'amico Coman: "Tutti insieme, sono con voi - dice il campione del mondo 2018, costretto al forfait nell'edizione attuale come, d'altronde, in tutto il resto della sua stagione fin qui -. Vi mando tutta la mia forza. Questo è il mio gruppo, questi sono i miei ragazzi". Pogba non ha ancora giocato un singolo minuto nel 2022-23. Ultima presenza (col Manchester United) lo scorso aprile. Ultima in nazionale a marzo. Uno dei tantissimi campioni senza cui la Francia, comunque, sta dimostrando tutta la sua forza.