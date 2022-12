Pochi episodi di tensione nei festeggiamenti in Francia per la vittoria sul Marocco ai Mondiali. Il sito de Le Figaro riporta che a Nizza tifosi marocchini sono stati inseguti da persone incappucciate che gridavano, "fuori gli arabi". Al momento non si hanno notizie di feriti o fermati. Piccoli momenti di tensione anche a Nantes e Lione. Di seguito le immagini postate sui social