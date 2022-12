Mondiali, oggi la 2^ semifinale Francia-Marocco

Archiviata la prima semifinale, è tempo di scoprire chi sarà la seconda finalista. Oggi, mercoledì 14 dicembre, alle 20 è in programma la seconda semifinale: Francia-Marocco. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria di misura a quarti di finale e grazie alle reti dei loro bomber sono riuscite a strappare la qualificazione alle semifinali. Nonostante abbia sofferto per larghi tratti della gara, la Francia è riuscita ad imporsi per 2-1 sugli acerrimi rivali dell'Inghilterra. Ad aprire i conti ci ha pensato un gran destro di Tchouameni, mentre il pareggio inglese è stato siglato da Kane su rigore. Al 78', Giroud porta nuovamente avanti i transalpini e all'84' Kane potrebbe pareggiare, ma il suo rigore finisce direttamente in curva. Vittoria di misura anche per il Marocco, che si è imposto 1-0 sul Portogallo. Decisiva la rete del bomber del Siviglia Youssef En-Nesyri. L'unica nota negativa è stata l'espulsione di Walid Cheddira, che oggi non sarà a disposizione del CT Regragui.