Era l'Argentina "sbagliata"

La quota di 28/1, in effetti, avrebbe ingolosito chiunque: piuttosto alta per la vittoria finale di Messi e compagni. Peccato che fosse relativa a un’altra coppa del mondo, quella di rugby, dove l’Argentina è tutt’altro che favorita per la vittoria finale. E così il tifoso che in queste ore è diventato un “eroe” sui social grazie alla sua scommessa “sbagliata” si ritroverà a tifare per l’Argentina al mondiale di rugby, che si svolgerà nel 2023 in Francia e che vedrà il Sudafrica difendere il titolo, con i sudamericani solo ottavi nel ranking. E giustamente quotati 28/1…