Gareth Southgate sarà ancora il Ct dell'Inghilterra. Dopo l'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale, contro la Francia, l'allenatore originario di Watord si era preso qualche giorno per riflettere sul proprio futuro. Pochi istanti fa, la Federazione inglese ha confermato che a guidare i Tre Leoni agli Europei del 2024 ci sarà ancora Southgate. " Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate sarà ancora l'allenatore dell'Inghilterra e guiderà la nostra campagna agli Europei del 2024 . Gareth e Steve Holland (vice di Southgate) hanno sempre avuto il nostro pieno supporto. La nostra pianificazione per gli Europei inizia adesso", il commento di Mark Bullingham, presidente della Federcalcio inglese.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

I numeri di Southgate con l'Inghilterra

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2006, Southgate ha iniziato subito il proprio percorso da allenatore sulla panchina del Middlesbrough. Dopo l'esonero del 2009, è la nazionale inglese a rimetterlo in gioco: dal 2013 al 2016 siederà sulla panchina dell'Under 21 inglese, per poi essere promosso Ct ad interim della nazionale maggiore a seguito delle dimissioni di Sam Allardyce. Da Ct ha guidato l'Inghilterra al quarto posto nel Mondiale del 2018, al terzo posto nella Nations League 2018/2019 e al secondo secondo posto nell'Europeo del 2020. In 81 partite da Ct della nazionale, Southgate ha raccolto 49 vittore, 18 pareggi e 14 sconfitte.