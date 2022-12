Hanno perso la finalissima contro l'Argentina ma sono usciti a testa alta, e ringrazieranno i propri tifosi a place de la Concorde, nel cuore di Parigi, dopo le emozioni in Qatar. Macron chiede a Deschamps di restare e pubblica il video del suo discorso allo spogliatoio: "Sono fiero di voi, avete fatto sognare le donne e gli uomini francesi" TUTTO SULL'ARGENTINA CAMPIONE Condividi

Tornano senza coppa, ma con la testa alta. Di chi ha scritto una pagina memorabile di sport e di calcio. Una partita persa, quasi non giocata, riacciuffata, poi ripersa e poi ripresa ancora, come nella trama di un film che lascia senza fiato. Torneranno a Parigi, torneranno senza coppa, ma ringraziando i propri tifosi a place de la Concorde, nel cuore della capitale, in fondo agli Champs-Elysées. Lo ha confermato la ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ai microfoni di France Inter. Mbappé e compagni, dunque, si recheranno sulla grande piazza dopo l'arrivo all'aeroporto di Roissy Charles de Gaulle, previsto per le ore 18. "Hanno voglia di ringraziare i tifosi - ha detto la ministra - hanno scelto la Concorde insieme alla Federcalcio". Subito dopo la finale di ieri, si era diffusa la voce che i Bleus avrebbero comunque sfilato lungo gli Champs-Elysées, ma la ministra ha spiegato che i giocatori "non hanno voluto farlo perché sono esausti, ancora segnati dalla delusione". Fra qualche giorno, probabilmente all'inizio di gennaio, i vicecampioni del mondo saranno ricevuti all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron, "che vuole ringraziarli e congratularsi con loro", ha proseguito Amélie Oudéa-Castéra.

Il discorso di Macron negli spogliatoi Ma il presidente della Repubblica francese ha già parlato alla squadra, lo ha fatto subito dopo la finale, ringraziandola. C'era anche lui, infatti, allo stadio Lusail, partito in giacca e cravatta, ben annodata, e finito con le maniche di camicia rimboccate e i capelli spettinati per la quantità di volte in cui lui - come chiunque altro nel mondo - ha riprodotto quell'involontario gesto con le mani in testa, tipico di chi non crede a quel che vede. È sceso in campo a consolare Mbappé, a rialzarlo, ad abbracciarlo. Poi lo ha fatto con tutti i giocatori nella pancia dello stadio.

"Sono fiero di voi" Perché "avete fatto sognare milioni di donne e di uomini francesi che ne avevano bisogno - sono alcune delle più sentite parole nel video pubblicato dallo stesso Macron su Twitter -. Quindi grazie. Perché ancora oggi hanno vibrato. E avete fatto sognare miliardi di persone che hanno assistito a questa partita. Perché avete giocato un grande calcio, e un grande sport. Sono venuto qui a trovarvi per ringraziarvi". Poi aggiunge: "Il calcio è così, ogni tanto manca qualcosa, è come la vita, è lo sport. Non puoi farci niente, ma voi avete avuto il cuore, la fame, la voglia e il talento per provarci. Quindi questa sera sarà dura, ma domani attaccheremo di nuovo perché è così che vinceremo. Io comunque sono orgoglioso di voi. Viva la Repubblica e viva la Francia".

