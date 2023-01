Francia, Deschamps rinnova fino al 2026

Il ct della Francia Didier Deschamps ha prolungato il contratto che lo lega alla Nazionale transalpina fino al 2026. Lo ha annunciato a Parigi l'allenatore dei Blues all'Assemblea generale della Federcalcio francese. Arrivato alla guida della Francia nel 2012, Deschamps era in scadenza di contratto al termine del Mondiale in Qatar dove i Blues hanno raggiunto la finale, vinta dall'Argentina

Deschamps reduce da due finali Mondiali consecutive

Deschamps è alla guida della Francia ormai da oltre 10 anni, quando nel luglio 2012 prese il posto di Laurent Blanc dopo il campionato europeo in Polonia e Ucraina. Da ct in questi anni ha condotto i Bleus alla finale di Euro 2016 (poi persa ai supplementari col Portogallo di Cristiano Ronaldo). Nel 2018 il trionfo in Russia nella finalissima con la Croazia. Quattro anni dopo, in Qatar, il bis è stato soltanto sfiorato, con la Francia sconfitta ai rigori dall'Argentina di Messi dopo un incredibile 3-3 post supplementari. A meno di divorzi anticipati, nel 2026 in Canada-Messico-Stati Uniti Deschamps proverà a centrare la terza finale Mondiale di fila.