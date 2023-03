Dibu Martinez, guanti all'asta per 45mila dollari

I guanti indossati dal portiere dell'Argentina, Emiliano "Dibu" Martinez, nei calci di rigore con la Francia nella finale della Coppa del Mondo del Qatar dello scorso anno sono stati battuti all'asta per 45.000 dollari. Il ricavato sarà destinato al reparto di oncologia dell'Ospedale Garrahan, il principale ospedale pediatrico in Argentina. "45.000 dollari per i guanti di Dibu per aiutare i ragazzi del Garrahan!", ha dichiarato la Fondazione Pediatrica Argentina su Instagram.

"Guanti speciali, per una buona causa"

L'asta si è svolta venerdì online e ha visto la partecipazione di Martinez in collegamento video dalla sua casa in Inghilterra, dove gioca per l'Aston Villa. "Quando mi hanno dato la possibilità di donare i guanti della Coppa del Mondo, non ho esitato, è una buona causa per i ragazzi", ha detto il portiere durante l'evento. Martinez aveva autografato l'interno dei guanti quando aveva annunciato la donazione a febbraio. "Le finali della Coppa del Mondo non si giocano tutti i giorni, (i guanti) sono speciali. Ma è molto più utile per un bambino che per me che li ho appesi in una cornice a casa mia", ha concluso.