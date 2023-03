Drastica decisione della Fifa che ha stabilito di non far più disputare in Indonesia il Mondiale di calcio Under 20 in programma a maggio. Alla base della decisione l'opposizione di Indonesia e Iraq, per motivi politici, di scendere in campo contro Israele che si è qualificato per il torneo. Non è stato ancora indicato il nuovo paese ospitante Condividi

Pugno duro della Fifa contro l'Indonesia. La Federazione internazionale ha revocato senza riserve al paese asiatico l'organizzazione dei Mondiali di calcio Under 20 in programma dal 20 maggio all’11 giugno. Una decisione determinata dal fatto che la stessa nazionale indonesiana (e quella irachena) si rifiutano di scendere in campo contro la squadra di Israele. Venerdì avrebbero dovuto tenersi i sorteggi a Bali, ma in questi giorni la popolazione è insorta al punto che il governatore locale, I Wayan Koster, ha dovuto dichiarare la volontà di non voler accogliere la delegazione israeliana.

Indonesia, il paese con più musulmani al mondo Da un punto di vista formale, Giakarta non ha rapporti diplomatici con Israele. L'Indonesia è il paese con il maggior numero di musulmani ed è un forte sostenitore della causa palestinese. Non sono nuovi a boicottaggi di natura politica. Il più celebre è quello del 1962, quando Giakarta avrebbe dovuto ospitare i Giochi Asiatici: anche in quella occasione impedì alla delegazione israeliana di partecipare. Allora i Giochi si disputarono, ma l'Indonesia fu esclusa dalle Olimpiadi di Tokyo 1964.

La mediazione di Thohir Malgrado tentativi di mediazione da parte della Federazione indonesiana, non si è arrivati ad una soluzione. Ed a nulla è servito anche l'incontro tra Gianni Infantino, presidente della Fifa, e Erick Thohir, ex presidente dell'Inter e ora a capo della Federcalcio indonesiana. "A seguito dell'incontro tra il presidente Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir, la Fifa ha deciso, a causa delle circostanze attuali, di rimuovere l'Indonesia come ospite della Coppa del Mondo Fifa U-20 2023".

L'amarezza dei giocatori Un video diffuso dalla Federcalcio indonesiana mostra i giocatori a capo chino e il loro allenatore in lacrime dopo aver appreso la decisione della Fifa. L'under 20 indonesiana, automaticamente qualificata come Paese ospitante, rischia ora l'esclusione dalla competizione. "Avevamo dedicato le nostre energie, il nostro tempo, il nostro sudore e persino il nostro sangue (a questa competizione), ma in un attimo è fallita per motivi politici - ha scritto sui social Rabbani Tasnim, un giocatore di 19 anni - È il nostro grande sogno che è andato distrutto".



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bani (@rabbanitasnim)