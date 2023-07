Nonostante la netta sconfitta nella seconda partita del gruppo G contro la Svezia, l'Italia di Milena Bertolini resta in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: ecco cosa serve alle azzurre nell'ultimo match contro il Sudafrica per strappare il pass per la fase a eliminazione diretta del Mondiale

L'Italia adesso non può più sbagliare. Dopo la pesante sconfitta contro la Svezia 0-5 le Azzurre di Milena Bertolini torneranno in campo mercoledì 2 agosto alle 9 (ora italiana) per l'ultima partita del girone G dei Mondiali di calcio femminili contro il Sudafrica. Girelli e compagne, che al momento occupano il secondo posto nel raggruppamento, sono ancora in piena corsa per strappare il pass per gli ottavi di finale: se vincono sono certe del passaggio del turno, mentre se pareggiano servirà guardare il risultato dell'altra sfida tra la Svezia (già qualificata) e l'Argentina. In caso di vittoria delle svedesi (o di pareggio) saranno le azzurre ad andare alla fase a eliminazione diretta. Ma se le argentine, a sorpresa, dovessero battere le più quotate svedesi all'Italia non basterebbe il pari. Le due squadre si ritroverebbero a quel punto appaiate a 4 punti, ma a premiare le sudamericane sarebbe la differenza reti (che vede in questo momento l'Italia a -4 e l'Argentina a -1).