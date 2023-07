Svezia troppo forte, Italia battuta 5-0

ITALIA-SVEZIA 0-5

39' e 50' Ilestedt, 44' Rolfo, 46' Blackstenius, 96' Blomqvist



ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo (59' Lenzini), Linari, Salvai, Boattin; Dragoni (59' Greggi), Giugliano, Caruso (71' Cernoia); Bonansea (59' Serturini), Cantore, Beccari (76' Giacinti). CT Bertolini



SVEZIA (4-3-3): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Asllani (62' Janogy), Rubensson (75' Jakobsson); Kaneryd (75' Seger), Blackstenius (89' Blomqvist), Rolfo (62' Schough). CT Gerhardsson

Esce tra le lacrime la Nazionale femminile dalla sfida contro le scandinave che si impongono 5 a 0. Eppure era iniziata bene la partita per le azzurre capaci di spingere bene con la rapidità di Sofia Cantore sulla destra. La giocatrice della Juventus è riuscita ad andare alla conclusione due volte con Musovic che ha trovato la presa soltanto in due tempi. La Svezia si è trovata più volte in difficoltà ed è sembrata incerta nella fase difensiva. Poi come è noto, il calcio è fatto anche di episodi. La Svezia è cresciuta e al 39' ha trovato il gol del vantaggio con il colpo di testa vincente direttamente su corner di Amanda Ilestedt che aveva segnato il gol vittoria al 90' contro il Sudafrica nel match d’esordio delle svedesi in questo girone G. La rete del vantaggio abbatte le ragazze di Milena Bertolini che non riescono a reagire nel modo giusto, ne approfittano le avversarie che al 44', ancora sugli sviluppi di un corner, trovano il raddoppio con Fridolina Rolfo. Un finale di primo tempo da incubo che peggiora ulteriormente con il terzo gol svedese: azione fantastica orchestrata da Ageldal che tocca per Asllani, brava a mandare in profondità sulla destra Kaneryd che mette al centro dove Blackstenius è pronta per il tap in vincente. Nella ripresa l’Italia sembra davvero un’altra squadra rispetto a quella che aveva iniziato il match e vacilla ancora su un calcio d’angolo dove Ilestedt trova il quarto gol per la sua doppietta personale. E’ grande festa per la Svezia che riesce poi a gestire il possesso palla, controllando l’andamento del match. Le azzurre incapaci di reagire, subiscono anche il quinto gol al 95’ su una ripartenza fulminante che culmina con Blomqvist che sola davanti a Durante la trafigge senza lasciarle scampo. Adesso è importante dimenticare in fretta questa brutta sconfitta e concentrarsi sul Sudafrica per ottenere quello che l’Italia si è prefissata: il passaggio agli ottavi. Traguardo obbligato dopo la delusione dell’Europeo in Inghilterra dell’anno scorso. Appuntamento, dunque, per mercoledì alle 9 per Sudafrica-Italia, sempre qui a Wellington. Per tornare a sognare con le ragazze azzurre.