Italia-Sudafrica LIVE: torna Giacinti dal 1'

Sfida da dentro o fuori per le Azzurre di Milena Bertolini, a caccia della qualificazione agli ottavi che sarebbe certa in caso di vittoria. Due cambi rispetto al ko contro la Svezia: al centro dell'attacco torna Giacinti dal 1', con Beccari e Bonansea; in difesa Orsi per Salvai. Calcio d'inizio alle ore 9 italiane al Wellington Regional Stadium di Wellington (Nuova Zelanda); qui sul nostro liveblog la cronaca e gli aggiornamenti in diretta