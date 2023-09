Argentina, tris alla Bolivia: in gol Nico Gonzalez

Secondo successo in due gare di qualificazioni mondiali per i campioni in carica dell'Argentina, che a La Paz battono la Bolivia anche senza Messi: sblocca Enzo Fernandez ispirato da Di Maria, poi i padroni di casa restano in 10 (rosso a Roberto Fernandez) e Tagliafico raddoppia, sempre su assist del Fideo. Nel secondo tempo arrotonda il viola Nico Gonzalez. Lautaro e Paredes in campo solo nel finale

Non c'è Messi, ma ci pensa Di Maria: è l'ex juventino, con due assist, a guidare l'Argentina alla vittoria in Bolivia, permettendo alla Seleccion di restare a punteggio pieno dopo le prime due partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Come sempre temuta quando gioca in casa, in altura, la Bolivia si scioglie nel primo tempo, dando una mano agli argentini con il rosso che Roberto Fernandez si becca alla mezz'ora. Poco prima l'aveva sbloccata Enzo Fernandez, subito dopo raddoppierà Tagliafico mettendo il risultato in cassaforte. Non serve nemmeno l'ingresso in campo di Lautaro, al quale vengono concessi solo i minuti finali, quando il viola Nico Gonzalez trova il 3-0.