Il Brasile vince al 90', pari in Cile-Colombia

Mentre in Europa si giocano le qualificazioni al prossimo Europeo, in Sudamerica sono già iniziate quelle verso il Mondiale del 2026: il Brasile vince al 90', tris per l'Argentina campione in carica, pari per la Colombia (dove si fa male il viola Yerry Mina)

È già tempo di Mondiali. O almeno di qualificazioni e in Sudamerica. È infatti iniziato in questo settembre il percorso che porterà verso l'edizione del 2026: nella notte vittorie per Brasile e Venezuela, entrambe al 90'. Pari per la Colombia. La nazionale verdeoro (che sarà di Ancelotti a partire dalla Copa America del 2024) la spunta con un gol di Marquinhos nel finale contro il Perù su azione da corner. Solo pari per la Colombia di Cuadrado, Yerry Mina (ko per un infortunio muscolare e sostituito al 22') e Lucumì, che impatta sullo 0-0 col Cile di Alexis Sanchez. Vittoria anche per il Venezuela che passa sul Paraguay in pieno recupero con Rondon.