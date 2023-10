Con una lettera di intenti presentata alla Fifa, la Federcalcio dell’Arabia Saudita ufficializza la sua candidatura per l’organizzazione dei mondiali di calcio del 2034, che verranno disputati in Asia e/o Oceania. Solo la scorsa settimana la Fifa aveva ufficializzato l’assegnazione del mondiale 2030 a Marocco, Spagna e Portogallo, con tre gare da disputare in Sudamerica tra Uruguay, Argentina e Paraguay

La Federcalcio dell' Arabia Saudita ha presentato una lettera di intenti e ha firmato una dichiarazione alla Fifa per candidarsi ad organizzare e ospitare la Coppa del Mondo di calcio del 2034 . Mercoledì scorso l'Arabia Saudita aveva annunciato per la prima volta la sua intenzione di presentare un'offerta per l'edizione 2034 del torneo di calcio. Questa lettera di intenti, firmata dal presidente della Saff Yasser Al Misehal , conferma ufficialmente l'impegno del Regno a intraprendere il processo di candidatura stabilito dalla Fifa. Sul proprio sito ufficiale, la Saff ha confermato l'intenzione dell'Arabia Saudita di candidarsi per la il mondiale Fifa 2034 . Una prima volta storica, che riflette gli obiettivi della nazione di sbloccare nuove opportunità calcistiche a tutti i livelli e l'impegno a sostenere la crescita del gioco in tutti gli angoli del globo.

Perché l'Arabia può sognare il mondiale in casa

Soltanto la scorsa settimana la Fifa aveva ufficializzato l’assegnazione del mondiale 2030 a Marocco, Spagna e Portogallo, con tre gare da disputare in Sudamerica tra Uruguay, Argentina e Paraguay, in omaggio al prima edizione giocata in Uruguay nel 1930. Scelta la sede per il torneo del 2030, va ricordato che le norme Fifa non consentono di organizzare la manifestazione nello stesso continente per le due edizioni successive. Essendo stato assegnato il mondiale 2030 di fatto a tre continenti (Africa, Sudamerica ed Europa) ed essendo l’edizione del 2026 già di Canada, Usa e Messico (Nord America), per il mondiale 2030 resta solo l’opzione Oceania o appunto Asia. Con l’Arabia Saudita che ora appare come la principale favorita per ospitare la manifestazione.