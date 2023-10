All'Argentina basta un gol di Otamendi per battere il Paraguay e mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno: in campo per 90' Lautaro Martinez. Il Brasile fermato in casa dal Venezuela, che fa 1-1 a 5' dalla fine: problema muscolare per Danilo, out dopo 42'. Vincono il Cile di Sanchez e l'Ecuador

L’Argentina vince ancora, fa 3 su 3 e guida a punteggio pieno la classifica del girone sudamericano di qualificazioni al Mondiale 2026. Contro il Paraguay basta un gol di Otamendi, dopo appena 3’, nonostante una formazione che vede scendere in campo il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, come centravanti titolare, con Julian Alvarez e Nico Gonzalez a completare il tridente. Nella ripresa spazio anche per Messi, reduce da un infortunio, mentre il giallorosso Paredes ha giocato gli ultimi 10’.



Frena invece (in casa contro il Venezuela) il Brasile, che non riesce a tenere il passo dell’Albiceleste e adesso la insegue in classifica, staccato di 2 punti. Avanti grazie a Gabriel, in gol al 50’ su assist di Neymar, i verdeoro si fanno raggiungere a 5’ dalla fine da Bello: finisce 1-1. Un solo "italiano" in campo, lo juventino Danilo: schierato titolare da terzino destro, è uscito al 42' per un problema muscolare. Si ipotizza un risentimento muscolare al bicipite femorale, anche se per stabilire l'esatta entità dell'infortunio bisognerà aspettare gli esami strumentali. In ogni caso è a rischio la sua presenza alla ripresa del campionato di Serie A in calendario domenica 22 ottobre a San Siro contro il Milan, primo in classifica con 4 punti di vantaggio sui bianconeri e privo degli squalificati Maignan e Theo Hernandez.

Nelle altre due partite giocate nella notte, il Cile di Alexis Sanchez – titolare e in campo per tutti i 90’ – batte 2-0 il Perù, mentre l’Ecuador va a vincere in Bolivia (2-1) grazie a un gol in pieno recupero, trovando i suoi primi 3 punti e lasciando proprio i boliviani ultimi in classifica a 0.