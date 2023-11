Era dai tempi di Ronaldo il Fenomeno che un giocatore minorenne non veniva convocato dalla nazionale brasiliana. Il talento classe 2006 è già stato acquistato dal Real Madrid per 60 milioni e sbarcherà in Spagna nel 2024

Il convocato più giovane dal 1994

A 17 anni e tre mesi Endrick diventa il più giovane convocato dalla Seleçao dal 1994. In quell'anno il minorenne chiamato dall'allora ct, Carlos Alberto Parreira, era Ronaldo il "Fenomeno", che poi diventò campione del mondo negli Usa. Prima dell'ex interista a essere convocati in nazionale da minorenni era toccato a "O Rei" Pelè e a Edu, suo compagno nel Santos e chiamato dalla Seleçao per i Mondiali del 1966. Ora è la volta di Endrick, che quindi fa meglio di Neymar, scelto per la prima volta a 18 anni, così come Vinicius Junior e Rodrygo, futuri compagni del gioiello del Palmeiras nel Real Madrid, che lo ha già acquistato per 60 milioni, lasciandolo in Brasile fino al compimento della maggiore età (nel 2024).