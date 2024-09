Brasile sconfitto in Paraguay: ora è quinto

Brasile sconfitto dal Paraguay dopo 16 anni nelle qualificazioni mondiali. All'Estadio Defensores del Chaco finisce 1-0: decide un gol di Diego Gomez, compagno di squadra di Messi all'Inter Miami. L'esteno destro classe 2003 mette a segno la rete dopo 20', in un match in cui la sua nazionale ha tirato solamente due volte in porta e ha avuto un possesso palla del 30%. Ma è bastato per conquistare i 3 punti contro il Brasile, scavalcato dall'Ecuador e ora quinto in classifica. Lo juventino Danilo in campo per 90'.